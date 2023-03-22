Великолукскую администрацию обязали убрать несанкционированную свалку

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Администрация Великих Луках по требованию прокурора суд должна ликвидировать несанкционированную свалку. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города провела проверку соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также отходах производства и потребления. В результате проверки было установлено, что на улице Гоголя в Великих Луках расположена несанкционированная свалка отходов площадью 10 453 квадратных метров.

МУ «Управление ЖКХ Администрации г. Великие Луки» и администрация города Великие Луки, несмотря на внесённое прокурором представление и наличие предписания органов Росприроднадзора, не приняли надлежащих мер для ликвидации свалки.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия МУ «Управление ЖКХ Администрации г. Великие Луки» и администрации города. В результате вышеупомянутые подразделения должны в ближайшее время устранить выявленные нарушения закона.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Реальное исполнение судебного акта контролирует прокуратура Великих Лук.