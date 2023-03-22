Новый игровой комплекс появится на улице Госпитальной в Пскове

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Комплекс игровых элементов для малышей и конструкций для воркаута появится на детской площадке на улице Госпитальной, 15. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Отдельным контрактом предусмотрели устройство дорожек и площадки для отдыха взрослых», — поделился глав города.

Ранее Борис Елкин рассказал, что на берегу реки Великой в районе улицы Отрадной в Пскове также появится детский комплекс, воркаут, а также кабинки для переодевания и места для отдыха.