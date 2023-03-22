В Псковской области снизилось активность в области ипотечного кредитования

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Жители Псковской области стали реже брать ипотеку по данным последних 12 месяцев. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе отделения Центрального банка РФ по Псковской области.

Так, в январе текущего года псковичам было выдано более 200 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 713 миллионов рублей. Данный показатель на 22,8% меньше по количеству и на 14,5% по сумме, чем аналогичный показатель прошлого года.

При этом в Псковской области достаточно высокая платежная дисциплина ипотечных заемщиков. Доля просроченных ипотечных кредитов в области меньше, чем в среднем по России и в Северо-Западном федеральном округе.