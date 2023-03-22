Столичный театр покажет великолучанам спектакль по пьесе Островского

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Московский театр «Револьвер» на сцене Великолукского драматического театра познакомит зрителей со спектаклем «Снегурочка» по пьесе А. Н. Островского. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Известная весенняя сказка в двух действиях будет показана 6 апреля в 13:00 и 18:30 на большой сцене Великолукского драматического театра. «Это сказка, но отнюдь не детская – она взывает к подсознанию взрослых. Это крайне важно, потому что все, что связано с любовью и отношениями, привлекает безусловное внимание зрителя», — отметили в пресс-службе.

Над спектаклем трудилась лауреат «Золотой маски» художник Ксения Сорокина. В основу музыкального сопровождения легли народные песни, подобранные фолк-певицей и педагогом Татьяной Куртуковой-Макеевой. Режиссер постановки — Сергей Власов.

Добавим, что гастроли театра «Револьвер» проходят в рамках программы «Большие гастроли», которая поддерживает негосударственные театры. Организованная данная программа ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ», согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.