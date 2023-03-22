Оператор федерального проекта «Билет в будущее» будет развивать совместные профориентационные проекты с VK Образованием, «Профилум», ВДЦ «Смена» и ОАО «РЖД»

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22 марта 2023 года Фонд гуманитарных проектов, оператор федерального проекта «Билет в будущее» заключил соглашения с VK Образованием, «Профилум», ВДЦ «Смена» и ОАО «РЖД» в рамках Всероссийского фестиваля профориентации в Екатеринбурге. Вместе с партнерами «Билет в будущее» будет проводить мероприятия, а также поддержит региональные инициативы в области профориентации.

Эксперты проекта «Билет в будущее» поддержат работу «Профилум» в регионах. Школы и регионы смогут реализовывать задачи в области профориентации учеников как с помощью инициатив и возможностей «Билета в будущее», так и подключая занятия по карьерной грамотности от компании «Профилум». Для пользователей цифрового решения «Профилум» будут доступны онлайн-возможности проекта «Билет в будущее». Аналитика по результатам профдиагностики школьников 6-11 классов от «Профилум» позволяет регионам скорректировать образовательное предложение, а также прогнозировать дефициты и профициты кадров с учетом задач местной экономики.

«Региональная работа в области профориентации позволит минимизировать отток молодежи из регионов в перспективе нескольких лет. По данным Росстата, в прошлом году более 21% людей 15-24 лет сменили место проживания ради учебы или работы. Это в том числе связано с тем, что молодые люди не знают о тех карьерных и образовательных возможностях, которые уже существуют в их регионе. Поэтому так важно формировать не только общий карьерный кругозор у подростков, но и понимание местной экономики, знание востребованных в округе перспективных профессиях», — прокомментировал Виталий Алтухов, директор по разработке и исследованиям компании «Профилум».

«Билет в будущее» и Всероссийский детский центр «Смена» вместе организуют на территории «Смены» профориентационные мероприятия: конкурсы, викторины, олимпиады, встречи с экспертами и специалистами в области профориентации. Задача таких мероприятий — поддержать талантливых детей и подростков.

«Сотрудничество с Фондом гуманитарных проектов входит в комплекс стратегических задач «Смены» в сфере профориентации. Накопленный в рамках проекта «Билет в будущее» опыт Фонда, позволит нашим ребятам получить знания и умения в естественно-научной и технической сфере, а в последствии сделать сознательный выбор профессии. Для «Смены» это возможность привлечь к работе ведущих экспертов в области профориентации, опытных педагогов-навигаторов, способных развить у детей интерес к актуальным профессиональным компетенциям», — подчеркнул директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Вместе с VK Образованием «Билет в будущее» будут проводить профпробы, профориентационный марафон и другие мероприятия в сфере профориентации для школьников — как офлайн, так и онлайн.

«Работая со школами и занимаясь профориентацией, бизнес не только готовит сотрудников для своей компании, но и повышает уровень профессионалов на рынке в целом. У VK множество образовательных и просветительских проектов, которые помогают школьникам и студентам стать ближе к сфере технологий. Мы организуем собственные масштабные профориентационные проекты и поддерживаем инициативы и акции партнеров, которые дают возможность школьникам узнать больше о профессиональной среде в мире IT», — комментирует Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

Соглашение с Фондом гуманитарных проектов и «Билетом в будущее» также подписала компания «Российские железные дороги». Вместе компании будут развивать проекты в области профориентации, включая профессиональные пробы и экскурсии на предприятия.

«Для компании как крупнейшего работодателя важно обеспечить максимальный охват ребят, которые независимо от места жительства смогли бы познакомиться с профессиями компании. В рамках проекта “Билет в будущее” более 3000 детей испытали свои силы в профессиональных пробах на детских железных дорогах, и мы надеемся, что в этом году мы предоставим возможность школьникам познакомиться с еще большим количеством железнодорожных профессий и посетить предприятия отрасли», — комментирует Дмитрий Шаханов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин: «Задача проекта «Билет в будущее» — не только обеспечить учащихся доступом к качественным профориентационным сервисам, но и выявлять и поддерживать лучшие региональные практики. На уровне региона действительно можно создать эффективные решения, заточенные на экономику и инфраструктуру края — и нам важно, чтобы такие практики развивались. Также чтобы закрыть задачи по импортозамещению и обеспечить технологический суверенитет страны, требуется большое количество инженерных и ИТ-специалистов, которых нужно готовить уже сейчас. Работа в области профориентации подростков на федеральном и локальном региональном уровне помогает идентифицировать таланты и показать молодым людям возможности для реализации их потенциала — как в стране, так и в родном городе».

Во Всероссийским фестивале профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» принимают участие руководители региональных министерств образования, ведущие эксперты профессиональной ориентации школьников, представители национальных проектов, педагоги и школьники.