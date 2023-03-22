Пскович передал привет землякам из зоны спецоперации на Украине

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Военнослужащий из Псковской области передал привет землякам из зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Юноша проходил службу по призыву в Екатеринбурге. На данный момент военнослужащий под позывным «Беркут» в составе бригады выполняет боевые задачи в Луганской и Донецкой народных республиках. «Всё чётко, всё замечательно! Обеспечение производится в полном объеме.Питание, боеприпасы – всё у нас есть!», — поделился боец.

«Беркут» передал привет жителям Псковской области: «Скобари, держитесь! Мы с вами тоже! Вернемся с победой!»