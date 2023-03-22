Псковский художник планирует доработать привлекшую внимание общественности скульптуру

Скульптура «Антигравитация»

Художник из Пскова, автор работы «Антигравитация» у дома на Набережной Тимофей Силич планирует довести свою работу до завершения. Об этом сообщило ПАИ.

Скульптура вызвала настоящий общественный резонанс, некоторые даже прозвали её «гинекологическим уродством». Однако, сам автор экспозиции утверждает, что работа ещё не закончена. «Сама экспозиция - это не окончательный этап. Сегодня планируется продолжение работ, мы упакуем скульптуру в ткань», - поделился художник.

По его словам, негатив от его работы необъективен, поскольку есть люди, которым творение псковича понравилось. Тимофей Силич рассказал, что его работа посвящена выходу человечества из пандемии, поэтому и относиться к ней нужно с юмором.

«Изначально я закладывал некий драматический смысл, но менталитет нашего народа базируется на позитиве и юморе, а невзгоды воспринимаются стойко и без отсутствия паники. Сама скультура входит в парк скульптур Дома Сафьянщикова», - поделился Тимофей Силич и уточнил, что искусство в любом виде требует внимания.

Ранее сообщалось, что скульптуру «Антигравитация» планируют демонтировать. Однако, на данный момент художник проводит переговоры с администрацией города и «ищет варианты мирного сосуществования».