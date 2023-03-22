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НовостиПолитика22 марта 2023 14:29

Актриса Юлия Пересильд поделилась любимым местом в Пскове

Источник:kp.ru
Юлия Пересильд в родных краях

Юлия Пересильд в родных краях

Известная российская актриса театра и кино, уроженка Псковской области Юлия Пересильд ответила на вопрос о любимом месте в родном городе. Ответ она опубликовала в своём блоге в социальных сетях.

«Любимое мое место во Пскове – это, конечно, Троицкий собор. Это мое любимое место и сейчас. А ещё меня в нем крестили, когда мне было четыре года», — поделилась теплыми воспоминаниями актриса.

Излюбленным местом актрисы в Пскове является Троицкий собор

Излюбленным местом актрисы в Пскове является Троицкий собор

Отметим, что Юлия, несмотря на занятость на съемках, не забывает родные края. В декабре прошлого года актриса приехала в Псков, чтобы навестить свою классную руководительницу.