Псковичам рассказали об оформлении электронных справок на железнодорожном возкале

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РЖД запустили на 60 российских вокзалах, включая псковский вокзал, выдачу электронных справок через QR-код. Об этом сообщили в компании.

«Более чем на 60 крупных вокзалах в Ленинградской, Тверской, Мурманской, Вологодской, Ярославской, Псковской, Ивановской, Костромской, Амурской областях, в Хабаровском и Приморском краях и в Республике Карелия размещены плакаты с QR-кодами. С их помощью можно перейти в онлайн-сервис и оформить пять видов справок», — отметили в сообщении РЖД.

Так, псковсчии смогут получить справку об изменении графика движения поездов, об опоздании или отмене поезда, о подтверждении утерянного билета, стоимости билета и наличии мест, о проезде по кратчайшему маршруту в поездах дальнего следования.

«В процессе оформления можно посмотреть примеры справок. Документ придёт на электронную почту», — уточнили в компании. В скором времени планируется сделать этот сервис доступным для всех пассажиров через онлайн-форму на сайте РЖД.