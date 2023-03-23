Проект «Детская филармония» проводит первые репетиции для юных псковских музыкантов

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В Пскове началась первая сессия проекта «Детская филармония». В ней примут участие 90 учащихся музыкальных школ со всей Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Молодые люди в возрасте от 8 до 18 лет поучаствуют в репетициях, мастер-классах, а также в итоговом концерте, которфй состоится 24 марта. Репетиции проводятся в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

Детский оркестр русских народных инструментов набрал 67 учеников по классу балалайка, домра, баян, гусли, аккордеон и ударные. А детский камерный оркестр составил 23 начинающих музыканта по классу скрипка и виолончель.

Ключевой задача проекта «Детская филармония» является развитие кадрового потенциала Псковской области в области культуры. Два детских музыкальных коллектива — спутники при профессиональных взрослых коллективах: ансамбле русской музыки «Псков» и симфоническом оркестре. Помимо этого, в состав оркестров вошли и студенты колледжа искусств.

Дирижером детского оркестра русских народных инструментов является солистка-инструменталист высшей категории ансамбля русской музыки «Псков» Юлия Баранчикова, а дирижером детского камерного оркестра – артист Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Дмитрий Жданов.