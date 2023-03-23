Днем 23 марта в Псковской области потеплеет до +12 градусов

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Сегодня, 23 марта, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем пройдут небольшие дожди, местами умеренные, а вот ночью регион накроет обильный дождь. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Температура днем может достигнуть отметки в +7...+12 градусов, ночь также будет тёплой: +2...+7 градусов.

Пскове днем ожидается небольшой дождь, ночью умеренный. Температура днем будет колебаться от +9 до +11 градусов, ночью будет варьироваться в пределах от +3 до +5 градусов. Великолучан днем также ожидает небольшой дождь, ночью умеренный. Температура днем составит от +10 до +12 градусов, ночью: +5...+7 градусов.