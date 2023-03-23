Мощность псковского экотехнопарка составит 250 тысяч тонн в год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем министра природных ресурсов и экологии модернизацию системы отходов обращения с отходами

Мощность экотехнопарка в Псковской области достигнет 250 тысяч в год. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Губернатор обсудил с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Тетенькиным модернизацию системы обращения с отходами.

«Важный вопрос для нашего региона — строительство комплекса для обработки, размещения и утилизации твёрдых коммунальных отходов (экотехнопарка). Его мощность составит 250 тысяч тонн в год — столько отходов образуется на территории региона. Предварительная стоимость объекта — почти 4 млрд рублей. Заключено концессионное соглашение с инвестором, после завершения экологической экспертизы концессионер обратится за разрешением на строительство», — отметил глава региона.

Работа экотехнопарка позволит ликвидировать сразу 23 свалки и развить отрасль вторичной переработки сырья. Дополнительно глава региона обсудил с Дмитрием Тетенькиным вопросы создания мусороперегрузочных станций и оборудования контейнерных площадок.

«Благодарю Дмитрия Дмитриевича и Минприроды России за конструктивное сотрудничество и поддержку региона в этой важной работе», — заключил Михаил Ведерников.