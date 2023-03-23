28 марта псковский музей-заповедник отменит санитарный день на нескольких объектах

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник отменяет санитарный день 28 марта на ряде объектов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Теперь дети и их родители смогут посетить музей в любой день весенних каникул. Санитарный день отменяется 28 марта в главном здании музея, в Картинной галерее и Поганкиных палатах (они закроются 4 апреля).

Остальные объекты в санитарные дни будут принимать только организованные экскурсионные группы по предварительной записи.