Псковский губернатор обсудил с помощником президента РФ Максимом Орешкиным вопросы по развитию области

Встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с помощником президента РФ Максимом Орешкиным

Комплекс вопросов развития Псковской области обсудил глава региона Михаил Ведерников с помощником президента РФ Максимом Орешкиным. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

На рабочей встрече стороны обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры и комплексное развитие опорных территорий, а также модернизацию инфраструктуры приграничных районов. Кроме того, были рассмотрены меры поддержки медработников и педагогов в Псковской области .

«В этом году на уровне региона принят серьёзный комплекс дополнительных мер, которые позволят поддерживать специалистов на всех этапах развития карьеры», — подчернул Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил Максима Орешкина за содержательный разговор, помощь и искренний интерес к Псковской области.