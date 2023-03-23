На Ольгинскому мосту в Пскове специалисты заканчивают демонтаж старой гидроизоляции

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На Ольгинском мосту завершается демонтаж старой гидроизоляции и пескоструйная очистка выравнивающего слоя. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

С 24 марта специалисты начнут локальный ремонт выравнивающего слоя. «Темп работ хороший. Идем по графику. Подрядчик работает в две смены, чтобы максимально ускорить темп. По аналогии с Троицким мостом держу на постоянном контроле все, что происходит на Ольгинском», — отметил Борис Елкин.

Кроме того, глава города ответил на вопрос по поводу необходимости привезенных досок. «Кто-то спрашивал, зачем привезли доски. Из них сделали помост для пешеходов под мостом. Будем думать, как организовать там постоянное благоустройство», — уточнил Борис Елкин.