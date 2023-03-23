В Пскове планируют создать новый судебный участок

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Проект закона, меняющий границы нескольких судебных участков Псковской области, внес в региональный парламент губернатор Михаил Ведерников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Совет Собрания рассмотрит документ на мартовской сессии. Михаил Ведерников предлагает упразднить один из двух судебных участков в Невельском районе, а именно участок №41. При этом вся территория муниципалитета будет включена в границы участка №20

Упразднение судебного участка целесообразно из-за уменьшения количества постоянных жителей. Так, в 2008 году в районе проживало более 28 тысяч человек, а уже к началу прошлого года в Невельском районе проживает меньше 22 тысяч. При этом установленный федеральным законодательством норматив численности населения на одном судебном участке составляет от 15 до 23 тысяч человек.

Однако, помимо ликвидации судебного участка №41 в Невельском районе предлагается создать новый судебный участок под тем же номером в Пскове. Это позволит уменьшить территории существующих участков и увеличить количество должностей мировых судей. Таким образом, будет снижена нагрузка на псковских мировых судей, на данный момент ежемесячно они могут рассматривать примерно 427 дел.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов поддержал предложенную инициативу и уточнил, что в полномочия областного Собрания депутатов входит назначение мировых судей. «Мы знаем, что с каждым годом количество рассматриваемых дел увеличивается значительно – в Пскове за последние 6-7 лет нагрузка на мировых судей возросла почти в 2,5 раза. Думаю, это очень грамотное решение: там, где население уменьшилось, вместо двух участков сделать один, что отвечает нормативам, там, где жителей стало больше, создать новый. Таким образом, мы перераспределим нагрузку – и самим судьям полегче будет, и, соответственно, вопросы граждан будут рассматриваться гораздо быстрее», — отметил депутат.

Создаваемый судебный участок №41 будет включать прибрежные городские районы, ограниченные Рижским проспектом, улицами Горького, Коммунальной и Петровской, затем массив, очерченный Юбилейной, Коммунальной, Западной, Байкова и границей Пскова, а на противоположном берегу – Ижорского батальона, Чудской и Леона Поземского. Кроме того, в границы входит территория вдоль русла реки Великой от западной границы города до железнодорожного моста. При создании нового участка будут изменены границы судебных участков № 26, 31, 32, 38, 43, 27, 30, 42.

Дополнительные бюджетные расходы, связанные с ликвидацией судебного участка в Невельском районе, будут составлять 355 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на выплаты сотрудникам аппарата мирового судьи в связи с сокращением должностей.

В случае принятия закона его положения вступят в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.