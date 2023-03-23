Псковские полицейские помогли водителю с приступом эпилепсии

Полицейские спасли водителя с приступом эпилепсии

Псковские полицейские до приезда врачей оказали помощь водителю, у которого случился приступ эпилепсии. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Экипаж ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову в составе старшего инспектора старшего лейтенанта полиции Артёма Баранова и инспектора капитана полиции Алексея Смирнова находился на службе в районе «Запсковье».

Сотрудникам полиции по рации сообщили о том, что у дома №47 по улице Труда водитель совершил дорожно-транспортное происшествие с несколькими транспортными средствами. При этом автомобилист находится в неадекватном состоянии.

Полицейские оперативно выехали на место происшествия, где обнаружили 36-летнего водителя иномарки, учинившего ДТП с тремя автомобилями. Мужчина, находясь в полубессознательном состоянии, не мог самостоятельно покинуть свой автомобиль.

Автоинспекторы установили, что у водителя начался приступ эпилепсии. Полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Пока медработники ехали до места происшествия, инспекторы оказывали водителю доврачебную помощь. Благодаря их грамотным действиям в скором времени состояние мужчины улучшилось и к прибытию медработников он пришел в себя.

Позже один из участников ДТП обратился в Госавтоинспекции и выразил слова благодарности полицейским за проявленные оперативность и профессионализм при исполнении служебных обязанностей.