Псковский музей получил в дар уникальные вещи, связанные с Пушкиным

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Вещи из личного собрания известного писателя-пушкиниста и музейного работника, который возглавлял Государственный мемориальный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Семена Гейченко подарила Псковскому музею-заповеднику его дочь Татьяна. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

Среди предметов оказался типикон из храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Столбушино и несколько картин, связанные с пребыванием Пушкина на Псковской земле.

«Известно, что Псков был для Пушкина далеко не чужим. Поэт был здесь очень много раз, в Пскове у него было много друзей и знакомых, поэтому сейчас мы формируем фонд, связанный с именем Александра Сергеевича, и надеемся, что те предметы, которые мы сегодня принимаем в дар, обязательно украсят наши временные, а, возможно, и постоянные выставки», – подчеркнула гендиректор культурного учреждения Светлана Мельникова

Большой интерес для музея представляет типикон или богослужебный устав из храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Столбушино, документ был издан в марте 1745 года. Церковную книгу в столице лично купил генерал-аншеф Русской императорской армии, который стоял у истоков русской конной артиллерии, Корнилий Бороздин.

В музее отметили, что с большой долей вероятности можно предположить, что книга была подарена храму Успения Пресвятой Богородицы в день его освящения.

«Книга представляет для нас особенный интерес как бытовавшая в нашей местности и купленная лично Корнилием Бороздиным, представителем известного дворянского рода Бороздиных. В книге есть совершенно удивительная полистная запись на первых 25 листах. Именно из нее мы узнаем судьбу этого устава и тот факт, что он был куплен специально для церкви Успения в Столбушино», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Кроме типикона в коллекцию Псковского музея-заповедника попали несколько художественных произведений авторства Александра Козлова, Леонида Гервица, Сергея Дьяченко и Энгеля Насибулина. Темы картин связаны с пребываем Александра Пушкина на Псковской земле.

«Произведения авторы лично передали Семену Гейченко, что обуславливает их особенную мемориальную ценность», - подытожили в культурном учреждении.