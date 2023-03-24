Второй форум работающей молодёжи Псковской области стартует 24 марта

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Сегодня, 24 марта, в Псковской области откроется второй региональный форум работающей молодежи, мероприятие пройдёт в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участниками форума станут около 80 человек, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты.

Будет представлена насыщенная образовательная программа, направленная на выявление необходимых ресурсов для комфортного баланса жизни и работы, а также на определение проблемных зон работающей молодежи. Форум будет проводиться на следующий площадках: на базе Псковского областного совета профсоюзов, регионального ресурсного Центр добровольчества, Псковской областной научной библиотека им. Курбатова.

Целью мероприятия является популяризация работающей молодежи, продвижения профсоюзного движения, повышения уровня осведомленности трудящихся о своих правах. Кроме того, участники смогут узнать о практиках работы с молодежью в крупных предприятиях региона, среди которых Псковский хлебокомбинат, ЗАЭ «ЗЭТО» и «Велторф».

Закончится форум 26 марта. Организаторами мероприятия выступают Псковский областной совет профсоюзов, Управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитет по труду и занятости Псковской области, ПсковГУ.