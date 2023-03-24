При демонтаже арт-объекта в Пскове обнаружили свалку

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Во время демонтажа арт-объекта «Антигравитация» при обследовании территории обнаружилась свалка. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Оказалось, не только незаконно установленные конструкции нарушают правила благоустройства, но и свалка большого количества мусора, возможно из подвала.

«И все это на муниципальной земле, рядом со зданием, которое передано в безвозмездное пользование движению «ПсковАРТ». Ее представитель подтвердил, что нарушения допущены этой организацией», — отметил Борис Елкин в сообщении.

Администрация в скором времени займётся ликвидацией оставшихся фигур, а по поводу свалки будет направлено обращение в полицию для проведения проверки.