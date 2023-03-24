До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 марта

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Сегодня, 24 марта, в Псковской области ожидается облачная днем с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем в некоторых районах пройдут небольшие дожди, ночью в большинстве районов также ожидается умеренный дождь. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Средняя температура днем будет колебаться от +8 до +13 градусов, ночью похолодает до +2...+7 градусов.

Псковичей сегодня также ожидает днем небольшой дождь, ночью умеренный. Температура днем составит: +9...+11 градусов, ночью будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов. В Великих Луках осадков не ожидается, ночью может пройти умеренный дождь. Температура днем будет варьироваться от +11 до +13 градусов, ночью опустится до +5...+7 выше нуля.