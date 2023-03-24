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НовостиОбщество24 марта 2023 6:58

Дизайнеров из Пскова приглашают посетить столичную неделю моды

Источник:kp.ru
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Псковских дизайнеров одежды приглашают представить свои коллекции на Московской неделе моды. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Показы состоятся с 28 по 30 апреля в ТРК «Европолис», «Ростокино», ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания» и «Павелецкая Плаза». Присоединиться к модному мероприятию смогут бренды женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров.

Участие в недели моды бесплатное. Прием заявок осуществляется до 29 марта на официальном сайте Московской недели моды.