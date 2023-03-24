27 марта будет закрыто движение по участку Хлебного проезда и проезда на улице Кузнецкой в Пскове

.

Участок Хлебного проезда и проезд на улице Кузнецкой, 27 будут закрыты для движения транспорта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ограничения будут связаны с проведением дорожных работ. А 28 марта с 9:00 до 15:00 будет закрыт для движения автотранспорта участок проезжей части улицы Хлебный проезд от улицы Аллейной до улицы Крупской.

Кроме того, 28 и 29 марта с 8:00 до 17:00 будет перекрыто движение на участке проезда в районе здания № 27 по улице Кузнецкой. В администрации подчернули, что в ночное время суток проезд будет открыт.