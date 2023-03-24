Допбаллы при поступлении в ПсковГУ смогут получить школьники за участие в олимпиаде

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Учащихся 10-11 классов в псковских школах могут принять участие в олимпиаде «История отечественных спецслужб» от Управление ФСБ России по Псковской области. По ее результатам ребята получат дополнительные баллы при поступлении ПсковГУ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления.

Участники будут состязаться в знаниях по истории России и обществознанию (задания в виде теста и сочинение на одну из предложенных тем по выбору участника), иностранному языку (лексико-грамматическое задание и понимание письменного текста), а также физкультуре.

Муниципальный этап олимпиады состоится в ноябре, а региональный - в декабре. По результатам проведения олимпиады победителям, призерам и участникам будут начисляться баллы, которые будут учитываться при поступлении в ПсковГУ.

Срок подачи заявок на участие в олимпиаде — до 15 сентября по месту обучения. Телефон для справок: 66-80-07. Соорганизаторами олимпиады выступают Псковский государственный университет, Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества и региональная общественная организация «Общество изучения истории отечественных спецслужб».