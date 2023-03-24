Великолучанам рассказали о датах проведения весеннего месячника

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Весенний месячник по благоустройству начнётся в Великих Луках 28 марта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

«Администрация города обращается ко всем физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, с призывом организовать работы по санитарной очистке и уборке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, расположенных на расстоянии не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков, ограждений, объектов, закрепленных улиц и скверов», — отметили в сообщении.

Великолучан, проживающих в частном секторе, просят провести уборку придомовых территорий и очистку ливневых канаву. Кроме того, всех жителей Великих Лук приглашают поучаствовать в общегородских субботниках 7, 14 и 21 апреля и 5, 12 и 19 мая.