Великолукские спасатели стали лучшими в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП

.

Спасатели из Великих Лук заняли первое место в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В соревнованиях поучаствовали поисково-спасательные отряды аварийно-спасательных служб Пскова, Гдова и Великих Лук. Команды состояли из четырех сотрудников, которые прошли соответствующую подготовку.

Каждой команде предоставили легковой автомобиль, который якобы пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Участникам необходимо было вскрыть машину при помощи аварийно-спасательного оборудования, извлечь оттуда пострадавших и оказать им первую помощь до приезда медиков.

В управлении объяснили, что предварительно автомобиль нужно было зафиксировать и обесточить, после чего демонтировать двери и крышу. Это необходимо, чтобы быстро добраться до условно пострадавших людей, которые находились внутри.

По результатам соревнований спасателям удалось завоевать золото. Серебро взяли представители Гдова, а псковичи забрали «бронзу». Великолучане была награждены дипломом и переходящим кубком.

«Проблема аварийности на автомобильном транспорте остаётся достаточно острой. Одними из первых на место дорожно-транспортного происшествия прибывают спасательные подразделения МЧС России. Спасатели и пожарные должны обладать навыками по оказанию первой помощи пострадавшим при разных чрезвычайных ситуациях, в том числе при ДТП, когда дорога каждая минута. Поэтому для повышения профессионального мастерства среди спасательных подразделений ежегодно проводятся соревнования по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий», — подчеркнули в пресс-службе.