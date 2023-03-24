В Псковском районе планируется строительство новой межрайонной поликлиники

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Новую межрайонную поликлинику планируют построить на территории Завеличенской волости Псковского района. Об этом рассказала главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«По большому счету необходимо строительство новой межрайонной поликлиники, которая оптимально находилась бы в Завеличенской волости», — поделилась Елена Уткина. По словам главврача, рассматривается вопрос о строительстве медицинского учреждения в Борисовичах. «В Борисовичах либо будет кабинет врача-педиатра и амбулатория, либо будет новая поликлиника или другое структурное подразделение. Вопрос еще рассматривается. Но потребность в этом есть», — подчеркнул руководитель медучреждения.

Кроме того, Елена Уткина отметила, что в рамках программы модернизации здравоохранения в Псковской межрайонной больнице будут выполнены ремонтные работы. «У нас выделены средства на капитальный ремонт второго этажа поликлиники и части кабинетов, которые находятся на улице Школьной, 24. Также запланирован ремонт отделения стационара на Ленинградском шоссе», — отметила главврач и добавила, что в следующем году планируется создать ФАП в деревне Писковичи.

Помимо этого, Елена Уткина поделилась планами по продаже медикаментов в сельских ФАПах. «Лекарствами сейчас активно торгуют три ФАПа, расположенных в деревнях Быстрецово, Гверздонь и Кислицино. До конца года мы должны организовать торговлю во всех фельдшерско-акушерских пунктах. На сегодня у нас закуплено торгово-промышленное оборудование на еще 10 ФАПов. В новые ФАПы, которые уже построены и получили лицензию, устанавливается кассовое оборудование, лекарства закуплены, а персонал проходит обучение», — отметила Елена Уткина.