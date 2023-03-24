Более 1100 псковичей за четыре года переселились из аварийного жилья

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В Псковской области с 2019 года по региональной адресной программе расселили 17,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В результате улучшенные условия жизни получили 1130 псковичей. Об этом на рабочей встрече с главой Министерства строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным заявил вице-губернатор Псковской области Игорь Шатурный, сообщается в Telegram-канале Минстроя России.

Замгубернатора по поручению главы региона Михаила Ведерников сообщил министру о реализации нацпроектов, которые контролирует Минстрой. Кроме того, на встрече обсудили вопросы развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в Псковской области. По словам Игоря Шатурного, за январь-февраль 2023 года в регионе начали эксплуатировать 65,3 тысяч квадратных метров жилья.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в области в текущем году планируется реализовать девять объектов. Вице-губернатор уточнил, что работы будут вестись в Пскове, Великих Луках и еще пяти районах региона.

Игорь Шатурный, в частности, доложил, что в границах Псковской области есть территория комплексного развития, площадью 13,2 га. На ней можно начать строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 100 тысяч квадратных метров. «В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" планируется к реализации 40 территорий, из которых 35 – общественные», – подчеркнул Игорь Шатурный.