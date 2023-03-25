Председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов покидает свой пост

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Сергей Шерстобитов покидает пост председателя комитета юстиции Псковской области. Об этом сообщает ПАИ.

Сергей Шерстобитов отметил, что уходит с должности 30 июня «по соглашению сторон». «В связи с переходом на другую работу, по семейным обстоятельствам», - рассказал председатель комитета юстиции.

С 1999 по 2001 год Сергей Шерстобитов трудился судебным приставом подразделения судебных приставов города Пскова Управления Министерства юстиции РФ по Псковской области.

С 2002 по 2005 год он работал на посту начальника отдела по обеспечению деятельности мировых судей Псковской области, начальника Главного государственного управления Псковской области по обеспечению деятельности мировых судей. С 2005 года Сергей Шерстобитов занял пост начальника Главного государственного управления юстиции Псковской области, а позже - комитета.