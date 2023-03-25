В Пскове прошло открытие IX Международного конкурса юных исполнителей

Фото из Telegram-канала главы региона Михаила Ведерникова

IX Международный конкурс, посвящённый М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову стартовал в Псковском областном колледже искусств. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Более 110 учащихся детских школ искусств и музыкальных колледжей из России и Белоруссии прибыли в Псков. В течение двух дней они будут выступать в четырех номинациях: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, духовые инструменты и академический вокал.

Оценивать выступления будут профессора и доценты Санкт-Петербургской и Петрозаводской консерваторий, Российской академии музыки им.Гнесиных, Белорусской академии музыки. «Это замечательная возможность для молодых музыкантов не только соревноваться в мастерстве, но и получить новый опыт, отточить свои умения, продемонстрировать таланты», — отметил Михаил Ведерников.

По словам главы региона, Псков с каждым годом привлекает все больше творческих и музыкальных людей, объединяет представителей искусства из разных городов не только России, но и Белоруссии.