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НовостиОбщество25 марта 2023 9:37

В Пскове на Октябрьском проспекте деревья обрушились на движущиеся автомобили

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Деревья упали на движущиеся машины на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

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На Октябрьском проспекте в центре Пскова два старых тополя обрушились на проезжую часть. В результате происшествия пострадали два автомобиля Шевроле и Ниссан. Автомобилю Ниссан сук пробил лобовое стекло. Отмечается, что никто из автомобилистов не пострадал.

На месте работают сотрудники полиции. По предварительной информации тополи упали на проезжую часть из-за сильного ветра. На данный момент движение по Октябрьскому проспекту в сторону Крестовского шоссе затруднено.