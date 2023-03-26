Псковский театр показал спектакль «Морфий» на фестивале «Золотая маска»

Спектакль «Морфий»

Спектакль «Морфий» презентовал Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина на фестивале «Золотая маска» в Москве. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе драмтеатра.

Показ прошёл с аншлагом на сцене московского театра «Современник». В качестве зрителей в зале присутствовали известные артисты Ирина Розанова, Игорь Гордин, Сергей Епишев, художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли, художественный руководитель Московского театра имени Пушкина Евгений Писарев, режиссёры Данил Чащин, Кирилл Вытоптов, Елизавета Бондарь и другие.

«В этом спектакле видна командная работа: вы слышите, вы видите друг друга, вы вместе, тут нет лидеров, это общее большое действо. Работа актёров и художников замечательная — спектакль хочется смотреть издалека, чтобы видеть общую картину. Я ожидала, что будет много фантазии. И если сравнить "Морфий" с музыкой — это джаз. Дмитрий Месхиев, поздравляю! Творите дальше, хулиганьте, это здорово», — поделилась впечатлениями от спектакля актриса театра Ирина Розанова.

Лауреаты фестиваля будут известны 22 апреля на торжественной церемонии вручения премии в столице. «Морфий» поборется за награду в основной номинации «Лучший спектакль большой формы в драме» и в индивидуальных.

В Псковском театре драмы спектакль «Морфий» можно будет увидеть 1 и 2 апреля.