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НовостиОбщество26 марта 2023 8:21

В великолукской деревне провалился асфальт

Источник:kp.ru

Асфальт провалился на дороге в Новой деревне Великолукского района (между деревнями Тарасы и Ваши). Об этом сообщает газета «Наш путь».

Жители обнаружили провал накануне, 25 марта. Вблизи с опасным участком располагается ручей, и «жители опасаются, что к завтрашнему дню дорога и вовсе исчезнет». Кроме того, из-за происшествия были оборваны телефонные провода.

«Мы уже связались с администрацией волости и представителями "ПсковАвтодора", ждём результата», — рассказали местные жители. Они и сами предприняли некоторые меры, повесив красную тряпку в качестве опознавательного знака на месте обвала.