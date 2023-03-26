В великолукской деревне провалился асфальт

Асфальт провалился на дороге в Новой деревне Великолукского района (между деревнями Тарасы и Ваши). Об этом сообщает газета «Наш путь».

Жители обнаружили провал накануне, 25 марта. Вблизи с опасным участком располагается ручей, и «жители опасаются, что к завтрашнему дню дорога и вовсе исчезнет». Кроме того, из-за происшествия были оборваны телефонные провода.

«Мы уже связались с администрацией волости и представителями "ПсковАвтодора", ждём результата», — рассказали местные жители. Они и сами предприняли некоторые меры, повесив красную тряпку в качестве опознавательного знака на месте обвала.