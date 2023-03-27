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НовостиОбщество27 марта 2023 5:54

В Пскове прошло открытие всероссийской акции «Верни герою имя»

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Всероссийская военно-патриотическая акция «Верни герою имя» стартовала в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В преддверии Дня Победы юнармейцы при поддержке Министерства обороны РФ проводят всероссийскую военно-патриотическую акцию «Верни герою имя». В ходе мероприятия проводится поиск, установление и увековечивание имён погибших защитников Отечества, кроме того, проводится уход за воинскими захоронениями.

В Пскове открытие акции прошло на территории 237-го гвардейского парашютно-десантного Торуньского Краснознамённого полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Участниками мароприяиия стали юнармейцы, учащиеся школ города, студенты Псковского государственного университета и колледжа ПсковГУ.

К присутствующим с приветственным словом обратились начальник штаба регионального отделения Юнармии Михаил Рыбчинский и представители войсковой части. В ходе мероприятия участники возложили цветы к монументу Героям Советского Союза.

Мероприятие состоялось при поддержке управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области.