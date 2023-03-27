Дождливая погода ждёт псковичей 27 марта

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Сегодня, 27 марта, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем по области пройдут небольшие дожди, ночью также возможны осадки, но в виде мокрого снега. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит: +5...+10 градусов, ночью может опустится до -5 ниже нуля.

Псковичей ожидает дождливая и туманная погода. Температура днем будет колебаться в пределах от +6 до +8 градусов, ночью может похолодать до -1...-3 градусов. В Великих Луках пройдёт небольшой дождь. Температура днем составит +7...+9 градусов, ночью опустится до -2...-4 ниже нуля.