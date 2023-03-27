Псковичей просят помощи в поимке стаи из 20 бродячих собак

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К псковичам с просьбой о помощи в отлове большой стаи бродячих собак обратился известный псковский зоозащитник и создатель движения «Гуманный отлов» Василий Смирнов. Свое обращение к псковичам он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, Псков. У нас очень сложная задача выловить стаю собак. Стая из 8-ми собак. Чётких фото нет. В этом году стая увеличилась на 13 щенков (это то что я видел). Два выводка щенков. 6 подростков и 7 поменьше. Подростки переместились, не ясно куда. Мелкие щенки пока на поле. Близко к ним не подойти. Расставили клетки-ловушки, пока тоже безрезультатно», – написали псковичи.

Василий Смирнов сообщает, что стая перемещается по всем ближайшим деревням. Есть вероятность, что собак может кто-то подкармливать или просто контактировать. Поэтому для отлова животных нужна любая информация об их перемещениях.