МЧС: Повторения последствий потопа 2011 года в Пскове не будет

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В Пскове опровергли возможность повторения подтопления 2011 года. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты Андрей Бардинов.

«В Пскове аналогичная ситуация была в 2011 году, была подтоплена Золотая набережная, вода подходила к Мирожскому монастырю», – отметил Бардинов.

В настоящее время, по словам спикера, на территории Российской Федерации 30 субъектов находятся в активной фазе половодья. Причина – большие снегозапасы, тепло и дожди. Противостоять погоде помогут возвращающиеся морозы.