Более 1000 детей занимается футболом в Пскове

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В Пскове более 1000 детей занимаются в секции футбола. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал директор СШ по футболу «Стрела» Андрей Аленичев.

«Более 400 детей занимаются в "Стреле", ещё 300 в ФК "Псков", также есть и другие платные организации, там также порядочное количество воспитанников. Всего в Пскове более тысячи ребят занимаются футболом», – отметил Аленичев.

По словам спикера, записаться на футбол можно круглый год. Для занятий понадобится мяч «тройка», кроссовки для занятий в зале и легкий костюм.