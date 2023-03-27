Псковичей просят не отправлять запрещённые предметы участникам спецоперации

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Псковичей просят не посылать участникам спецоперации на Украине запрещённые вещи. Об этом сообщает ПАИ.
Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева отметила, что подобные нарушения были выявлены в ходе проверки посылок. «Мы столкнулись с такой ситуацией при передаче адресных посылок в этот раз. Люди маскируют алкоголь и другие запрещённые вещи», — поделилась Алеся Михачева и добавила, что при обнаружении запрещённых вещей, посылки от отправителя через штаб «Мы вместе» не будут приниматься.
По словам руководителя центра, именные посылки для военнослужащих сотрудники и волонтёры центра будут тщательно проверять, вскрывая их в присутствии родственников.
«Надо относиться к отправке посылок очень ответственно, так как речь идёт о жизни военнослужащих на тех территориях, о жизни тех людей, которые так дороги псковичам. Надо обязательно соблюдать правила», — подчеркнула Алеся Михачева.
В списке вещей, запрещённых для отправки в зону спецоперации:
– телефоны,
– планшеты,
– усилители сигнала,
– провода,
– наушники (любые, проводные и беспроводные),
– чехлы и любые другие аксессуары для телефонов,
– игровые приставки (любые, даже если они не имеют выхода в сеть),
– любые напитки и жидкости,
– гражданскую одежду (исключение — трусы, носки, футболки),
– продукты с коротким сроком годности,
– патроны, магазины для автомата и всё, что связано с оружием,
– любые развлекательные игры (исключение — настольные игры).