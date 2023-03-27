Псковичей просят не отправлять запрещённые предметы участникам спецоперации

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Псковичей просят не посылать участникам спецоперации на Украине запрещённые вещи. Об этом сообщает ПАИ.

Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева отметила, что подобные нарушения были выявлены в ходе проверки посылок. «Мы столкнулись с такой ситуацией при передаче адресных посылок в этот раз. Люди маскируют алкоголь и другие запрещённые вещи», — поделилась Алеся Михачева и добавила, что при обнаружении запрещённых вещей, посылки от отправителя через штаб «Мы вместе» не будут приниматься.

По словам руководителя центра, именные посылки для военнослужащих сотрудники и волонтёры центра будут тщательно проверять, вскрывая их в присутствии родственников.

«Надо относиться к отправке посылок очень ответственно, так как речь идёт о жизни военнослужащих на тех территориях, о жизни тех людей, которые так дороги псковичам. Надо обязательно соблюдать правила», — подчеркнула Алеся Михачева.

В списке вещей, запрещённых для отправки в зону спецоперации:

– телефоны,

– планшеты,

– усилители сигнала,

– провода,

– наушники (любые, проводные и беспроводные),

– чехлы и любые другие аксессуары для телефонов,

– игровые приставки (любые, даже если они не имеют выхода в сеть),

– любые напитки и жидкости,

– гражданскую одежду (исключение — трусы, носки, футболки),

– продукты с коротким сроком годности,

– патроны, магазины для автомата и всё, что связано с оружием,

– любые развлекательные игры (исключение — настольные игры).