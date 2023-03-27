Глава Псковской области поздравил сотрудников национальной гвардии

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С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Вы эффективно решаете задачи в сфере национальной безопасности, обеспечиваете охрану важных государственных объектов и учебных заведений, контролируете оборот оружия», — написал глава региона.

Кроме того, губернатор отметил, что за 2022 год было пресечено более 400 попыток совершения преступлений в отношении охраняемого имущества и задержано свыше 2600 нарушителей.

«С начала проведения специальной военной операции наши росгвардейцы неизменно доказывают свои мужество и отвагу, чётко выполняя поставленные задачи. Об этом говорят высокие государственные награды, которые были уже неоднократно вручены сотрудникам, отличившимся в ходе СВО», — отметил глава региона.

Помимо этого, он поблагодарил руководство и личный состав Управления за добросовестную службу, самоотверженность и преданность своему долгу, а также пожелал здоровья, благополучия и удачи!

«Правительство Псковской области продолжит делать всё необходимое для поддержки вас и ваших семей», — в заключении написал глава Псковской области.