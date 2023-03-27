В Пскове на продажу выставили ресторанно-гостиничный комплекс за 190 миллионов

Ресторанно-гостиничный комплекс выставили на продажу в Пскове

В центре Пскова продают ресторанно-гостиничный комплекс за 190 миллионов рублей. Информация о продаже объекта появилась на одном из популярных сайтов объявлений.

«Уникальный объект, самая большая историческая усадьба города Пскова. Частично работающий проект. Шесть корпусов, расположенных в отреставрированных объектах культурного наследия, разной готовности, в усадьбе 19 века, с музеем в центре комплекса. Работает самый маленький корпус. Рядом с корпусом предусмотрена реконструкция нежилого здания под прачечную и хранение... Земельный участок на 20 машино-мест», — написано в объявлении. Общая площадь комплекса составляет 2052 квадратных метров.

Отметим, что по указанному в объявлении адресу (Комсомольский переулок, 4а) в Пскове располагается Усадьба Журавлевых.