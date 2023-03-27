Пешеходный мост в Порхове закрыли из-за подъема воды

Пешеходный мост через реку Шелонь закрыли из-за подъема воды

В Порхове закрыли пешеходный мост из-за резкого подъёма воды в реке Шелонь. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в администрации Порховского района.

Отмечается, что ограничения носят временный характер. «Временно закрыт для движения пешеходный мост (лавина). Во избежание несчастных случаев просим в ближайшие дни пользоваться автомобильным мостом», - написали в районной администрации.

Кроме того, местные власти попросили родителей поговорить с детьми и запретить им ходить по закрытому мосту, чтобы избежать несчастных случаев во время весенних паводков.