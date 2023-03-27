Первое упоминание о театральной жизни в Псковской области появилось в начале XIX века

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Сведения о театральной жизни в Псковской области впервые относятся к началу XIX века. Занимательную статистику в преддверии Дня театра опубликовали в сообщества Псковстата в соцсети «ВКонтакте».

В учреждении отметили, старейшим культурным заведением Пскова является Псковский академический драматический театр имени А.С. Пушкина. Свою работу культурное учреждение начало с 1906 года.

По данным Министерства культуры РФ на 2021 год для псковичей работали три профессиональных театра. Общая вместимость залов культурных заведений составила 1297 мест. На тот момент в театральной сфере трудились 230 человек. К работникам театра, помимо актёров, относятся режиссеры, звукооператоры, гримеры, декораторы. В частности, это те сотрудники, без которых не обходится ни один спектакль.

Зрителями в Псковской области в 2021 году стали 48 тысяч человек, это на 29,7% больше, чем в годом ранее. Всего псковские театры проведи 746 мероприятий.