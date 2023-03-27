Псковичи бесплатно смогут получить юридическую помощь 31 марта

.

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке адвокатской и нотариальной палат проведёт День бесплатной юридической помощи 31 марта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ассоциации.

31 марта псковичи смогут получить юридическую помощь в форме устного правового консультирования. Проконсультироваться можно по любым вопросам, кроме уголовного права и коммерческих сделок.

Офис регионального отделения 31 марта будет функционировать в формате открытых дверей. Заинтересованные граждане могут прийти по адресу: Псков, улица Ленина, дом 7, с 10:00 до 17:00.

Консультировать псковичей будут профессиональные юристы: члены регионального отделения. В частности, в офисе граждане смогут получить консультацию с нотариусом, специалистами по ЖКХ и практикующиии адвокатами.

Кроме того, прием юриста будет проводиться в нотариальной палате Псковской области по адресу: Псков, улица Советская, 60а. Все желающие смогут прийти в нотариальную палату с 10:00 до 16:00. Дополнительная информация можно получить по телефону: 8 (8112) 33-12-13.

Помимо этого, Псковское отделение ассоциации продолжает работать и в новом формате: псковичи могут получить консультации в режиме телефонной связи. Единый телефон для обращений: +7 953 235 67 67.