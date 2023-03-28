Мокрый снег и дождём прогнозируют синоптики 28 марта в Псковской области

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Сегодня, 28 марта, в Псковской области ожидается облачная погода с осадками. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем местами ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега с дождем, ночью также пройдёт снег. Ночью и утром местами гололедица. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит +1...+6 градусов, по юго-востоку может потеплеть до +9, ночью ожидается похолодание до -4 ниже нуля.

Псковичей 28 марта также ожидают осадки. Температура днем будет колебаться в пределах от +1 до +3 выше нуля, ночью температура опустится до -1...-3 градусов. В Великих Луках днем прогнозируются осадки, ночью пройдёт сильный мокрый снег. Температура днем составит: +1...+3 градуса, ночью может опустится до -2 градусов.