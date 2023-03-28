Главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко спасла жизнь человеку

В автобусе, который вёз пассажиров самолёта авиарейса Псков – Москва, главный врач ГБУЗ «Псковская областная инфекционная больница» Анастасия Повторейко спасла жизнь мужчине. Об этом на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила первый общественный помощник губернатора Наталья Плявинская.

Накануне, 27 марта, в автобусе, отвозившем пассажиров к аэропорту Внуково, мужчине стало плохо. Шансы дождаться приезда скорой без медицинской помощи были невелики, однако на этом же рейсе оказалась Анастасия Повторейко. По словам помощника губернатора, врач оперативно взяла ситуацию под контроль, установила диагноз и вернула дыхание мужчине.

«Вчера в очередной раз убедилась в том, что настоящий доктор — это призвание», — подчеркнула Наталья Плявинская.