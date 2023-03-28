В 2022 году самозанятые из Псковской области заработали свыше 3,5 миллиардов рублей

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Самозанятые в Псковской области за прошлый год получили доходы на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в УФНС России по Псковской области.

По данным на март текущего года в качестве самозанятых в налоговых органах региона зарегистрировались 22 565 налогоплательщиков. В том числе 18 686 самозанятых развивают свою деятельность непосредственно на территории региона. За 2022 год самозанятые региона получили доходы на сумму свыше 3 миллиарда 505 миллионов рублей, налоги при это составили 139 миллионов 802 тысячи рублей.

На большей популярностью среди видов деятельности, которые выбирают самозанятые, по-прежнему пользуется: строительство, продажа товаров собственного производства и услуги косметологии. Кроме того, часто самозанятость оформляют водители такси, парикмахеры, арендодатели.

Отметим, что статус самозанятого позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках (4% – с доходов, полученных от физических лиц, и 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), также здесь отсутствует обязанность использовать ККТ (при этом самозанятые обязаны формировать чеки в программе «Мой налог»), уплачивать страховые взносы и предоставлять налоговую декларацию. Такие условия позволяют легально вести бизнес и получать дополнительный доход без рисков.

Для регистрации в качестве самозанятого можно не приходить в налоговую инспекцию. Можно воспользоваться бесплатным приложением «Мой налог», его необходимо установить на мобильное устройство.

Более подробную информацию граждане могут узнать на официальном сайте ФНС России.