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НовостиОбщество28 марта 2023 9:48

В Псковской области ведутся поиски хромого мужчины из Подмосковья

Источник:kp.ru
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Уроженца подмосковного Раменского, 38-летнего Александра Тимофеева ищут в Псковской области. Об этом сообщается в группе отряда «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

С ноября 2022 года о местонахождении мужчины нет никаких данных. Педположительно, гражданин может находиться на территории Псковской области.

Из особых примет:сильная хромота. Мужчина высокого роста — 180 сантиметров, с нормальным телосложением и русыми волосами. Предположительно, был одет в черную куртку и синие джинсы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении гражданина, просьба звонить на номер: 8 (800) 700-54-52 или 112.