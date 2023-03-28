Глава Пскова назвал причину подтопления подвалов на улице Текстильной

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Причину подтопления подвалов на улице Текстильной в доме 2 обозначил глава Пскова Борис Елкин. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

По словам главы города, проблема заключается в старом коллекторе хозяйственно-бытовой канализации. Он проходит по улицам Текстильной, Петрова, Алтаева и Ипподромной. После активного таяния снега весной оборудование не справляется с нагрузкой.

«Проблема давняя, но в прошлом году мы приступили к ее решению. По моему поручению Горводоканал разработал проект на замену 1 км аварийного участка сети», — отметил Борис Елкин. Планируется, что до конца этого года часть старого железобетонного коллектора заменят пластиковым большего диаметра. Подобные работы значительно улучшат пропускную способность оборудования.

«В планах также прочистить всю систему в этом районе. А с 1 апреля, когда вся ливневка перейдет в ведение Горводоканала, специалисты вплотную займутся проблемными участками», — отметил глава города.

На данный момент на прочистке коллектора работают 3 единицы техники. «Завтра специалисты приступят к откачиванию воды из подвалов», — заверил Борис Елкин.