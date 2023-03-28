В Бежаницком районе от подтопления пострадали шесть деревень

Шесть деревень Бежаницкого района пострадали от подтопления

В Бежаницком районе из-за паводка частично затопило шесть деревень. Заместитель главы администрации муниципалитета Владимир Вельц прокомментировал сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

На сегодняшний день отрезаны от «большой земли» деревни: Райская (9 человек), Сумароково (2 человека), Верендаль (3 человека), Сорочиново (3 человека), Паличино (3 человека) и Орсино (2 человека).

По словам заместителя главы администрации района, в сельском поселении «Чихачёвское» из-за паводка сложилась более тяжёлая ситуация, чем в предыдущие годы. В основном на это повлияли сильные снегопады и резкая смена погоды.

«С жителями поддерживается связь, при необходимости будет обеспечена вся необходимая помощь», - отметил Владимир Вельц. По всем вопросам жители Бежаницкого района могут обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу муниципалитета по телефону: 8 (81141) 23-117.